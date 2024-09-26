〈能源盤後〉對中國刺激計畫的樂觀情緒消退 油價收低

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 05:49

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原油期貨周三 (25 日) 收低，自前一日中國宣布積極的貨幣刺激計畫引起大宗商品普遍上漲時的強勁漲幅中回落。

美國原油庫存連續第二週下降，以及與風暴相關的墨西哥灣能源生產中斷，未能為價格提供支撐。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.87 美元或 2.6%，收每桶 69.69 美元，為 9 月 13 日以來的最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.71 美元或 2.3%，收每桶 73.46 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.57 美元或 2.1%，收每桶 72.90 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2 美元。

10 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.16 美元。

10 月交割天然氣價格上漲 3.4%，收每百萬 Btu 2.64 美元，為 6 月以來最高水準。該期貨周四收盤後到期。

市場驅動力

中國人行周二推出自疫情大流行以來最激進的刺激計畫，引領能源市場上漲。Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊在周三的通訊中寫道，周二因中國刺激經濟而引起的漲勢已消失殆盡。「這一輪刺激措施恐不足以提振低迷的經濟。但大眾仍樂觀認為，未來幾個月中國可望再推出進一步的刺激措施。」

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，與美聯準會 (Fed) 上周降息 50 個基點相比，中國的措施「感覺更像是恐慌」，反而加深了人們對中國緩慢放緩的擔憂。「通貨緊縮、去槓桿化和成長乏力已經讓投資者感到緊張，這樣令人驚訝的措施反倒更像是一場爭奪而不是解決方案。」他寫道。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，展望未來，油價可能會受到即將公佈的美國經濟數據的影響，因為這些經濟數據可能會影響 Fed 在今年最後一季的降息押注。

同時，交易員仍對中東局勢保持警惕，主要擔憂是以色列和伊朗直接對抗而對該地區的原油流動構成威脅。

與此同時，墨西哥灣的風暴系統「海倫」周三成為颶風，引發人們對墨西哥灣石油和天然氣生產的擔憂。然而，CFI 全球教育和研究主管 George Khoury 周三稍早表示，風暴已經改變方向，因此破壞程度可能比之前擔心的要低。

截至周三，內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 29.18% 的石油生產和 16.85% 的天然氣生產因風暴而關閉。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (9/20 止) 美國商業原油庫存減少 450 萬桶，為連續第二週下降，係因弗朗辛風暴系統造成能源輸出中斷。(弗朗辛風暴於 9 月 11 日以 2 級颶風的形式登陸路易斯安那州)

麥格理分析師先前預測，上周原油供應量將減少 840 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 440 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 150 萬桶，餾分油供應量減少 220 萬桶。

麥格理分析師先前預計，上周汽油供應減少 180 萬桶，餾分油供應減少 250 萬桶。

EIA 表示，上周美國石油產量維持在 1320 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存小幅增加 10 萬桶，至 2280 萬桶。