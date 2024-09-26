盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲9.36%，報222.57美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 21:46
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日21:30股價上漲19.06美元，報222.57美元，漲幅9.36%，成交量16,740（股），盤中最高價222.57美元、最低價222.57美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.38%
- 近 1 月：-4.44%
- 近 3 月：-7.15%
- 近 6 月：+10.36%
- 今年以來：+33.1%
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