〈遠東新產品發表會〉環保布料獲多個國家隊採用 攜明基材推「e2cycle」PET回收技術

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 19:33

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遠東新 (1402-TW) 今 (26) 日舉辦紡織展前產品發表會，展出一系列再生回收、低碳紡織產品及製程外，遠東新也宣布與明基材合作，推出「e2cycle」PET 回收技術，將電子廢棄物中的 PET 材料轉化為高性能的紡織原料。

在「e2cycle」合作案中，明基材與遠東新透過物理回收技術，將電子廢料轉化為明基材旗下機能織物品牌「Xpore」的布料及 PET 薄膜，並進行貼合製成 100% 不含 PFC 的單一材質 PET 防水機能織品，供各大時尚品牌使用。

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明基材表示，這項技術不僅推動了電子廢棄物的再利用，還能應用於高階機能服飾，為市場提供更具附加價值的回收 PET 解決方案，憑藉材料科學與供應鏈管理的專業知識，雙方將加速「e2cycle」技術的商業化落地。

遠東新也推出了 TOPGREEN rTEX 織物回收系統，結合了 e-Sorting 高端分類技術與自主研發的綠色回收製程，將廢棄紡織品有效轉化為高品質纖維，這一創新系統已於 2024 年進入量產階段，成為廢棄衣物回收處理的關鍵解決方案。

此次展前產品發表會上，遠東新也展出「100% 高機能環保回收布料」，包含巴黎奧運 9 個國家隊籃球訓練衣、2024 歐洲杯冠軍西班牙隊、以及澳網公開賽球衣等，皆採用該款布料。

另外，FENC ThermalSync ZoneTech 和 FENC TOPGREEN Bio3，利用碳捕捉技術製成廢氣回收紗降低對環境的污染，尤其是 TOPGREEN® Bio3 PET，已被選為 2024 年巴黎奧運中華台北代表隊服裝的指定材料。