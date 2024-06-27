〈遠東新股東會〉工業用地價值翻漲 手握龐大精華地段土地將積極活化
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-27 19:06
遠東新 (1402-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，遠東新具有龐大的精華地段工業土地，將透過多方合作策略，活化資產。
遠東新在台灣持有 57 萬坪土地，主要集中於北部精華地段，其中投資性不動產占比近 4 成，具備可觀土地價值；目前開發重點包括新北市板橋區「台北遠東通訊園區」以及桃園市「內壢土地開發案」等，未來開發利益有望倍增。
「台北遠東通訊園區」不僅是台灣首座由民間開發的通訊數位產業專業園區，也是全台首座取得美國 LEED Campus 認證之產業園區。目前園區內已完成多座研發大樓興建，並由 Google 等國際知名公司承租，帶來豐厚的租金報酬。
此外，園區內高級住宅大樓「遠揚之森」，全數完銷，銷售額逾 55 億元，另已動工興建雙棟 27 層住宅大樓，滿足市場熱切需求。
桃園市「內壢土地開發案」土地變更已獲地方政府審核通過，現由內政部審理，將打造為綜合生活園區，包含商業區與住宅區，持續活化土地資產，促進區域經濟活力與繁榮。
遠東新表示，隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，本公司具有龐大的精華地段工業土地，包括桃園觀音、新竹新埔與湖口等地區之土地面積合計 40 萬坪，將透過多方合作策略，活化資產，創造最大價值。
此外，遠東新也發展多元優質的轉投資事業，主要投資標的包括遠傳、亞泥 (1102-TW)、遠百等遠東集團績優上市公司，公司投資事業佔總資產超過 4 成，每年不僅帶來穩定的股利收入，也創造可觀的增值空間。
以目前遠東新投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過 1700 億元，較帳面成本增加 1 倍以上，潛在利益超過 850 億元，整體增值空間可期。
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