〈遠東新股東會〉工業用地價值翻漲 手握龐大精華地段土地將積極活化

遠東新在台灣持有 57 萬坪土地，主要集中於北部精華地段，其中投資性不動產占比近 4 成，具備可觀土地價值；目前開發重點包括新北市板橋區「台北遠東通訊園區」以及桃園市「內壢土地開發案」等，未來開發利益有望倍增。

「台北遠東通訊園區」不僅是台灣首座由民間開發的通訊數位產業專業園區，也是全台首座取得美國 LEED Campus 認證之產業園區。目前園區內已完成多座研發大樓興建，並由 Google 等國際知名公司承租，帶來豐厚的租金報酬。