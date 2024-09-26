〈遠東新產品發表會〉下半年本業估持平 綠色產品需求強年底比重衝4成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 17:02

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遠東新 (1402-TW) 表示，目前觀察終端品牌客戶庫存去化情形，雖然大部分都去化差不多，但還是有部分客戶在調整，而綠色產品需求暢旺，年底比重可達 4 成，預計下半年本業持平上半年。

遠東新指出，以紡織產業鏈來看，下游染整、成衣狀況最好，上游的酯粒、以及中游纖維、紗線則有挑戰，但公司有垂直整合優勢，加上品牌客戶對綠色產品需求強勁、綠色產品價格也較高，都支撐營運表現。

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目前遠東新綠色產品營收比重占生產事業約 36%，預計到年底可達 4 成，其中，現階段 PET 酯粒中，約有 25-30% 是再生 PET 酯粒 (rPET)，纖維更高達 6-7 成。遠東新目標 2030 年綠色產品營收占比達 50%。

因應需求，遠東新也積極擴充 rPET 產能，預計今年日本、菲律賓新廠投產，後續則有馬來西亞、美國新產能開出。遠東新透露，雖然目前各地 rPET 原料寶特瓶磚因為供給吃緊、價格提升，但因為客戶需求強勁，可因此轉嫁成本。