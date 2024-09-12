客戶拿嘸Blackwell不爽！黃仁勳：輝達很依賴台積電 但有必要時將找別的供應商

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-12 15:35

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黃仁勳在演說時表示，市場對輝達產品的需求非常強勁，每個人都想成為第一個收到貨的，都想收到最多的產品，並特別提到最新一代的 Blackwell 晶片需求強烈，供應商們正在迎頭趕上。

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當被問到客戶的 AI 支出能否帶來投資回報時，黃仁勳稱這些企業別無選擇，只能接受「加速計算」。輝達的技術不僅加快了傳統的工作負載處理，還能處理舊有技術無法應對的 AI 任務。他還提到輝達在生產晶片方面非常依賴台積電，因為後者在該領域內遙遙領先。

黃仁勳說，「台積電的靈敏度，以及回應我們需求的能力令人難以置信。我們選擇他們是因為他們確實出色，但如果有必要，我們當然也可以啟用其他供應商」，並稱輝達大部分技術都是自己研發的，有能力將訂單轉給其他供應商，但這種變動恐造成晶片品質下滑。

輝達 Blackwell 晶片之前傳出存在設計缺陷，將會延遲出貨，引發投資人擔憂，黃仁勳上月發布最新一季財報後曾試圖安撫市場，強調 Blackwell 收入很快就會到來，但仍難以化解市場的憂慮。

隨著 Blackwell 延後發布，導致輝達股價自今年 6 月創新高以來累計下跌 22%。

但在黃仁勳發表談話同一天，新聞網站《Semafor》引述知情人士報導指出，美國正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，利多消息激勵輝達股價周三收高 8.15% 至每股 116.91 美元，今年來累計上漲 136.08%。