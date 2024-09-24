主動ETF及被動多資產ETF明年問世 2026目標規模2000億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 20:59

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金管會擬開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF，今 (24) 日預告修正相關條文，其中，為增進投資人操作彈性，將比照被動式 ETF，明定主動式 ETF 上市櫃後即可融資融券交易等規範，證期局官員表示，目前有 15 家投信表達發行意願，2025 年首檔商品可望問世，2026 年資產規模目標力拚 2000 億元，已列為重要的績效指標。

證期局副局長高晶萍表示，主動式 ETF、被動式多資產 ETF，已納入亞洲資產管理中心方案當中，此次修正條文，新增主動式 ETF 基金種類並訂定相關規範，共有五大重點。

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一、現行法規對被動式 ETF 規範之中文名稱為「指數股票型基金」，考量基金更名影響層面廣泛，因此，被動式 ETF 名稱維持不變；新增主動式 ETF 中文名稱為「主動式交易所交易基金」，二者皆為交易所交易基金 (Exchange Traded Fund, ETF) 商品。

二、新增主動式交易所交易基金 (主動式 ETF) 為基金種類之一，明定主動式 ETF 之定義、投資範圍以及證券投資信託契約等應遵循事項及規範。

三、考量主動式 ETF 基於特定投資方針運用基金投資，主動分析作成決策者，並在證券交易市場交易，為利投資人辨識及區別商品特性，應於基金名稱標明主動式字樣，並明定投資於股票或投資於債券之主動式 ETF 應分別適用股票型基金及債券型基金之相關規定。

四、衡酌參與證券商報價及造市需求，增進投資人操作彈性，比照被動式 ETF，明定主動式 ETF 上市櫃後即得為融資融券交易等規範。

五、於公開說明書充分揭露主動式 ETF 之商品特性及當主動式 ETF 設有績效指標時之相關說明。

高晶萍進一步說明，被動式 ETF 標的指數成分證券同時包括股票及債券時，指數編製規則應明定各類成分證券配置比例，並應於公開說明書中揭露；另指數名稱應標明平衡字樣，以及不得以該指數發行槓桿型或反向型被動式 ETF 等相關應遵循規範。