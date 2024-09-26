〈國泰金技術年會〉「GAIA」首度亮相 打造企業級AI模型中心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 13:30

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金融科技最具指標性的「2024 國泰金控技術年會」今 (26) 日盛大登場，今年由國泰金 (2882-TW) 資深副總姚旭杰首度公開「國泰生成式 AI 技術發展框架 - GAIA」，為年會揭開序幕，國泰金自研複合層級護欄技術，從集團角度打造企業級 AI 模型中心。

GAIA 共有四大特色，首先，國泰以集團角度出發，建立專屬的金融領域知識庫，整合客戶、產品、通路及市場輿情等數據資產，並將如商品條文、規章辦法等金融文檔納入其中，有效解決生成式 AI 面臨的幻覺 1 問題，提升對話的精確度與深度。

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其次，國泰打造領先業界的企業級 AI 模型中心 (Model-Hub)，集成了開源模型、閉源模型和國泰專屬模型，提供靈活的模型選擇與統一管理功能，涵蓋多模態和各種場景。

第三，GAIA 內建了自主研發的複合層級護欄技術，確保 AI 應用在不同場景中的安全與合規。最後，國泰推動 AI 公民化，賦能員工參與 AI 應用的創新，提升集團在 AI 轉型中的競爭力。

國泰金控資深副總姚旭杰表示，國泰以系統性方式全面發展 AI，今年一月份成立金控級「資料暨 AI 治理委員會」，透過跨子公司協作推進集團數據共享及 AI 應用發展。此外，國泰訂定集團 AI 治理規範及管理機制，確保集團以負責任 AI(Responsible AI) 為原則，發展 AI 技術開發及金融服務應用。同時建立「國泰 AI 評測中心」機制與平台，提供 AI 系統部署上線所應遵循的評測標準及工具，確保 AI 系統合規，以實踐國泰可信任 / 負責任 AI。

國泰運用大數據和 AI 技術快速洞察市場趨勢、客戶需求，並實現個人化的金融服務。在國泰世華銀行方面，CUBE App 不僅透過類即時架構及雲端服務，存放與即時運算巨量資料；更利用 AI 智能貼標、生成式 AI 工具及自動化行銷生態系統，構建個人化新型態經營，為客戶提供量身訂製的金融產品與服務。進而使 CUBE App 的用戶數、登入次數逐年增加，更讓整體收入在 3 年間成長 8 倍。

國泰人壽部分，數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀指出，使用生成式 AI 技術打造「AI Coach 智能對練」，讓 AI 模擬各式客戶互動情境，與業務員練習應對技巧，有效降低教育訓練成本，並提升業務員面對客戶的應對能力。

國泰產險則透過 AI 技術進行全面轉型，如在車險的投保階段，利用駕駛行為數據進行細緻化的風險評估，協助承保決策並提供更精準的損防服務，並在理賠環節，通過量化案件風險、分析駕駛紀錄及法庭判決資訊，有效輔助查證詐欺行為，確保理賠的公平性與準確性，不僅加快理賠流程、降低保險公司在風險管理方面的成本，也同時為客戶提供更高的保障。