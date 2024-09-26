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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至9.11元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 14:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.97元上修至9.11元，其中最高估值13.13元，最低估值6元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.13(13.13)16.897.75
最低值6(5.91)7.697.75
平均值8.92(8.81)12.797.75
中位數9.11(8.97)12.957.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值416.63億551.77億532.11億
最低值332.83億366.74億410.05億
平均值378.82億457.82億465.72億
中位數381.89億464.14億455.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.375.147.75-5.34
營業收入214.35億277.05億307.58億155.40億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMU

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