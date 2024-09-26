鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至9.11元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 14:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.97元上修至9.11元，其中最高估值13.13元，最低估值6元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.13(13.13)
|16.89
|7.75
|最低值
|6(5.91)
|7.69
|7.75
|平均值
|8.92(8.81)
|12.79
|7.75
|中位數
|9.11(8.97)
|12.95
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|416.63億
|551.77億
|532.11億
|最低值
|332.83億
|366.74億
|410.05億
|平均值
|378.82億
|457.82億
|465.72億
|中位數
|381.89億
|464.14億
|455.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.37
|5.14
|7.75
|-5.34
|營業收入
|214.35億
|277.05億
|307.58億
|155.40億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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