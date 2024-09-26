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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為251.25元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 16:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.85元上修至6.05元，其中最高估值7.69元，最低估值4.32元，預估目標價為251.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.69(6.62)11.3513.8216.98
最低值4.32(4.21)5.8510.158.69
平均值5.91(5.72)8.5911.7113.83
中位數6.05(5.85)8.6711.4914.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值144.76億176.97億199.14億205.15億
最低值135.16億147.66億166.39億189.69億
平均值141.21億159.42億177.46億194.77億
中位數142.02億159.22億175.71億192.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.300.38-3.25-2.10-6.89
營業收入27.30億56.60億83.02億94.76億117.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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