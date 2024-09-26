鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為251.25元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 16:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.85元上修至6.05元，其中最高估值7.69元，最低估值4.32元，預估目標價為251.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.69(6.62)
|11.35
|13.82
|16.98
|最低值
|4.32(4.21)
|5.85
|10.15
|8.69
|平均值
|5.91(5.72)
|8.59
|11.71
|13.83
|中位數
|6.05(5.85)
|8.67
|11.49
|14.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.76億
|176.97億
|199.14億
|205.15億
|最低值
|135.16億
|147.66億
|166.39億
|189.69億
|平均值
|141.21億
|159.42億
|177.46億
|194.77億
|中位數
|142.02億
|159.22億
|175.71億
|192.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.30
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|營業收入
|27.30億
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思(CTAS-US)EPS預估上修至4.22元，預估目標價為210.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至9.11元，預估目標價為150.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為10.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為22.50元
下一篇