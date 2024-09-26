鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.22元，其中最高估值1.5元，最低估值1元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.11
|2.4
|2.84
|最低值
|1(1)
|1.42
|1.61
|2.84
|平均值
|1.21(1.2)
|1.6
|1.87
|2.84
|中位數
|1.22(1.19)
|1.61
|1.84
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|251.47億
|279.05億
|288.81億
|275.69億
|最低值
|243.85億
|252.08億
|261.10億
|275.69億
|平均值
|248.26億
|260.92億
|268.76億
|275.69億
|中位數
|248.66億
|259.98億
|267.67億
|275.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.33
|-13.21
|-8.46
|-5.16
|-0.06
|營業收入
|208.25億
|55.95億
|19.08億
|121.68億
|215.93億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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