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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.22元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.22元，其中最高估值1.5元，最低估值1元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.112.42.84
最低值1(1)1.421.612.84
平均值1.21(1.2)1.61.872.84
中位數1.22(1.19)1.611.842.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值251.47億279.05億288.81億275.69億
最低值243.85億252.08億261.10億275.69億
平均值248.26億260.92億268.76億275.69億
中位數248.66億259.98億267.67億275.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.33-13.21-8.46-5.16-0.06
營業收入208.25億55.95億19.08億121.68億215.93億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCL

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