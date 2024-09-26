〈陸港盤後〉中共中央喊要有力度降息 陸港股狂飆 滬指收復3,000點大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-26 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（26 日）收盤同步大漲逾 3.5%，滬指站上 3,000 點大關，今年來轉漲，中共中央政治局今天表示，要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道，保證必要財政支出，並且要有力度降息。

滬指周四收盤勁漲 3.61% 報 3,000.95 點，深證成指飆漲 4.44% 報 8,916.65 點，創業板指驟漲 4.42% 報 1,714.14 點，兩市成交額合計人民幣 1.1625 兆元。

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房地產、券商、保險、鋼鐵、煤炭、半導體、銀行類股均走高。

香港恒生指數周四收盤大漲 4.16%，報 19,924.58 點，恒生科技指數狂飆 7.27%，報 4,209.71 點。

中共中央政治局周四召開會議，分析和研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。

中共中央指出，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要冷靜看待經濟形勢，正視困難，堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。

中共中央表示，要加大財政、貨幣政策逆周期調節力度，保證必要財政支出，切實做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，有力度降息。

中共中央提到，要促進房地產市場止跌回穩，對新屋興建要嚴控增量、壓低存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應群眾關切，調整住宅限購政策，降低存量房貸利率。

在資本市場方面，中共中央表示，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重整，穩步推進共同基金改革，研究提出保護中小投資者的政策。

中信建投證券首席策略官陳果發文稱，中共中央全力振興經濟的信號非常強烈，也特別提到要努力提振資本市場，給股票市場帶來盈利與估值雙重利好，A 股與港股走勢預料都會更上一層樓，A 股市場主要指數有望挑戰 5 月高點。

中銀證券表示，政策有望直接為資本市場帶來增量資金，結合房地產政策和貨幣政策，有利於促進市場交投活躍，提高風險偏好，且央行對互換便利、回購增持再貸款等政策加碼的態度較開放，有望持續提振市場信心。

國金證券則說，近期政府再度提出一系列政策支持房地產，行業迎來新一輪政策風口。當前房地產類股基本面仍在築底，政策預期強，加上低估值、低倉位，短期內彈性較大。

此外，知情人士透露，中國政府考慮向大型國有銀行注資高達人民幣 1 兆元（1,420 億美元），以強化金融業支持國內經濟的能力。

據《彭博》周四報導，要求匿名的消息人士表示，這筆資金主要來自新特別國債發行，目前政府官員仍未敲定細節，可能還會有變化。

如果中國政府真的出手，將是 2008 年全球金融危機以來官方首度向大型銀行注資。