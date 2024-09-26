全球第一！比亞迪第900萬輛新能源車下線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 10:03

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中國比亞迪集團 (002594-CN) 周三（25 日）在深汕工廠舉行第 900 萬輛新能源車下線儀式，成為全球首家達成第 900 萬輛新能源車下線的車廠，下線車型是人民幣百萬級純電性能超跑「仰望」U9。

據《深圳商報》報導，第 800 萬輛新能源車下線僅僅過去 2 個多月，比亞迪再次創造了在新能源產業的「加速度」。

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上半年比亞迪新能源乘用車銷量達 160.7 萬輛，穩居全球新能源車銷量第一。

此次下線的第 900 萬輛新能源車——「仰望」U9，集顛覆技術、極致性能、頂尖工藝、極高品質於一身，提供純電超跑新體驗。今年 8 月「仰望」U9 正式交車。

為滿足 U9 超高性能和品質要求，比亞迪在深汕興建 U9 高標準專屬工廠，這也是中國首座新能源超跑專屬工廠。U9 作為中國首次運用碳纖維車身結構件的量產車型，使用了目前全球最大的單體殼碳艙，其採用的碳纖維材料強度達到鋼的 5 到 6 倍。