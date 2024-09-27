中國滬指重回3,000點 營業部又熱鬧了 股民著急找回密碼！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-27 07:32

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中國股市交易量顯著提升，滬指重回 3,000 點，經紀業務各分支機構有何變化？

據《財聯社》周四（26 日）報導，十幾家券商及其分公司、營業部，以及一線從業的投顧、財富顧問等，大家的感受一致：營業部忙起來了，員工情緒飽滿，開戶雖未見起色，但業務咨詢的客戶明顯增多了，開通兩融等權限的客戶也增加了，有些股民著急找回密碼。

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北京券商一營業部負責人說，一個月前是「一天見不到幾個客戶」，今天（周四）營業部是忙了一天沒歇息！

有報導稱，今日有營業單日開戶 800 戶，開戶是否重新火爆成為經紀業務的關注點？

據《財聯社》報導，大部分網點並沒有開戶顯著增加的情況，但存量客戶的咨詢明顯增多，大家關心的問題是要不要補倉？行情能持續多久？哪些類股能買？一些兩融交易也被問及。

「才漲，沒那麼大反應，增量的從眾效應有時間差的，不可能一下從 ICU 就進 KTV 的。」有負責人調侃稱。

一名指標性券商負責網上開戶的負責人說：「開戶的熱度還沒完全起來，但存量用戶的關注度比較高。有些投資者發現自己忘了很久沒用的賬戶密碼，咨詢如何改。」

可以看到，A 股下半年表現先抑後揚，自 9 月中下旬開始回升，不少機構直言，目前時點反彈仍將繼續延續。

這波熱度誰都不想錯過，哪些因素可以持續供給呢？

目前來看，政策信號節奏超乎預期成為共識。9 月 24 日，一行一局一會在國新辦記者會上集體釋出利多；9 月 26 日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。

這次政治局開會的時間點不同，對經濟工作的部署沒等到 10 月和 12 月，而是提前至 9 月，凸顯黨中央對當前經濟形勢和宏觀政策的重視程度。

華創金融團隊認為，在 9 月底密集召開兩次重磅會議的背景下，政策對經濟的定調更加積極，後續相應配套政策會加速落地。