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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.52%，報32.8元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10


截至台北時間26日01:10，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.52%，暫報32.8點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.60%
  • 近 1 週：-2.19%
  • 近 3 月：-10.90%
  • 近 6 月：-10.23%
  • 今年以來：-5.01%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.5%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日上漲1.09%
  • 美元/韓元相關性0.59，本日上漲1.05%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲1.18%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.7%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日上漲1.06%

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美元/泰銖32.710.24%
韓元/美元0.00074814999999999990.00%
紐元/美元0.6266-1.12%
英鎊/美元1.332-0.67%
澳元/美元0.6823-1.02%

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