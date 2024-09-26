外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.52%，報32.8元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10
截至台北時間26日01:10，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.52%，暫報32.8點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.60%
- 近 1 週：-2.19%
- 近 3 月：-10.90%
- 近 6 月：-10.23%
- 今年以來：-5.01%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.5%
- 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日上漲1.09%
- 美元/韓元相關性0.59，本日上漲1.05%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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