外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.59%，報10.5614元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 00:30
截至台北時間26日00:30，美元/挪威克朗上漲0.165點漲幅達1.59%，暫報10.5614點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.55%
- 近 1 週：-1.89%
- 近 3 月：-1.36%
- 近 6 月：-3.18%
- 今年以來：+2.65%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.89%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.38%
- 美元/泰銖相關性0.55，本日上漲0.28%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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