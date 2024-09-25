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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1334.16元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 23:40


截至台北時間25日23:40，美元/韓元上漲10.2點漲幅達0.77%，暫報1334.16點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.04%
  • 近 1 週：+0.40%
  • 近 3 月：-4.39%
  • 近 6 月：-1.45%
  • 今年以來：+2.35%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.7%
  • 美元/泰銖相關性0.59，本日上漲0.12%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.2%
  • 紐元/美元相關性-0.50，本日上漲0.82%
  • 英鎊/美元相關性-0.50，本日上漲0.46%

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美元/韓元1336.150.92%
泰銖/美元0.0305440.00%
歐元/美元1.113-0.43%
紐元/美元0.6266-1.12%
英鎊/美元1.3317-0.69%

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