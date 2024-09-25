外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1334.16元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 23:40
截至台北時間25日23:40，美元/韓元上漲10.2點漲幅達0.77%，暫報1334.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.04%
- 近 1 週：+0.40%
- 近 3 月：-4.39%
- 近 6 月：-1.45%
- 今年以來：+2.35%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.7%
- 美元/泰銖相關性0.59，本日上漲0.12%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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