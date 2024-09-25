鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為48.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.24元，其中最高估值1.53元，最低估值0.95元，預估目標價為48.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.53(1.53)
|3.1
|3.8
|最低值
|0.95(0.95)
|0.59
|1.85
|平均值
|1.24(1.28)
|1.65
|2.82
|中位數
|1.24(1.29)
|1.58
|2.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|372,319,000
|382,432,000
|379,621,000
|最低值
|325,742,020
|329,715,420
|327,692,190
|平均值
|358,571,400
|365,548,880
|353,656,600
|中位數
|364,652,000
|372,345,000
|353,656,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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