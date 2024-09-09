南門市場秋好康！彰銀邀您逛好逛滿刷TWQR享20%回饋最高3000
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 11:32
彰化銀行 (2801-TW) 攜手台北南門市場舉辦「秋遊南門市場 逛好逛滿台灣 Pay 20% 享回饋」活動，活動期間自明 (10) 日起至 113 年 12 月 31 日止，凡民眾在南門市場之活動店家消費並使用 TWQR「台灣 Pay」(限金融卡 / 帳戶) 進行支付，可享 20% 之現金回饋，單筆消費回饋上限新臺幣 500 元，每卡號 / 帳戶於活動期間回饋以 3,000 元為上限，活動回饋總金額上限 57.5 萬元。
擁有百年歷史的南門市場，傳承數代的知名老字號商家及膾炙人口特色食品，南北乾貨琳瑯滿目，成為饕客們的美食地標，經歷 5 年重新整修，終於在 2023 下半年重新開幕！新大樓具備百貨級的時尚新穎外表，更以環境共榮概念打造出黃金級綠建築，彰化銀行亦響應南門市場綠色永續精神，持續於市場內推廣使用無紙化之台灣 Pay 行動支付消費，攜手為永續轉型及友善環境盡一份心力。
彰化銀行近年不斷蛻變創新，並落實社會責任為己身之目標，積極走入台灣各地商圈、市場、夜市等場域，希冀藉由金融業的影響力，帶領傳統民生消費攤商邁向數位轉型發展，並藉由減碳為環境盡一份努力，共同創造永續願景。相關活動詳情請參考彰化銀行官方網站 https://www.bankchb.com。
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