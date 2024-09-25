鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.73億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Sei(SEI)24小時跌幅25.3%；CELO(CELO)24小時跌幅19.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅15.6%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅21.6%；CKB(CKB)近一週漲幅7.26%；大零幣(ZEC)近一週漲幅3.79%。