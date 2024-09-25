女性治理上市公司市值達5.19兆佔73% 但2產業仍無女性領導者

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 14:20

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台灣女董事協會於今 (25) 日舉行 2024「剛柔並濟大未來」論壇及發布第五部《女性治理白皮書》，全台近 250 位上市企業女董、女性 CEO、女性專業經理人，齊聚於論壇，與會進行交流包括：AI、ESG 等議題，可說是全台市值最高達新台幣數兆的「女力」大集合。

《女性治理白皮書》自 2021 年至今已發布第 5 年。據調查統計， 2023 年底台灣女性治理之上市公司共 168 家，占全體上市公司 17%；其中女性擔任董事長家數 92 家，佔全體上市公司 9%，較上年度家數成長 16%，女性擔任總經理家數約 104 家，佔全體上市公司 10%，較上年家數成長約 20%，整體女性治理之上市公司總市值約新台幣 5.19 兆元占比 73%。

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今年的論壇中，AI、ESG 永續、工作經驗的洞察與實踐，及國際化人才的培育，紛紛成為女性領導今年最關注的主題。歐洲聯盟駐台代表處長谷爾納 (Lutz Güllner) 輝達 (NVIDIA) 全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、Amazon 香港暨台灣總經理王定愷，佳世達集團事長陳其宏以及台積電資深副總何麗梅，及白皮書研調單位安永聯合會計事務所所長傅文芳，針對論壇重要議題，從 AI 浪潮下的企業運營與因應，到 ESG 如何在企業中持續實踐，以及更多女性領導者遠景宏大的企業藍圖擘劃。

台灣女董事協會理事長高新明表示，隨著全球經濟環境的不斷變化，女性領導者在企業界的影響力日益增強。臺灣的女性領導者正以其獨特的視角和策略，為企業帶來新的活力和方向。在人工智慧 AI 浪潮、地緣政治動盪以及永續發展等重大議題上，女性領導者展現出卓越的領導才能和遠見。

有鑒於董事會的性別多元化已成為全球企業追求的重要目標。2023 年臺灣 1,007 家上市公司中，有 168 家由女性治理，占上市公司 17%，約 17% 的董 / 總均為女性，其中又約 61% 的董 / 總為同一位女性擔任。自 2020 年統計以來，2023 年女性領導者家數創新高。相較 2022 年底，2023 年底上市公司總家數增加約 3%，而女性擔任董事長家數成長約 16%、擔任總經理家數成長約 18%，成長幅度優於整體上市公司成長，此一變化主要來自 2023 年由男性交棒給女性擔任董事長和總經理較由女性交棒給男性經營的多，且新上市公司中，有 5 家公司總經理為女性。

2023 年上市公司中「油電燃氣業」和「玻璃陶瓷業」仍無女性領導者，原 2022 年三個無女性領導者的產業之一「電子通路業」，繼 2022 年水泥業有第一位女性總經理出任後，2023 年電子通路產業亦有女性總經理上任，顯示女性在以男性主導的產業類別上又突破另一里程碑。

根據今年的女性治理白皮書調研結果，傅文芳表示，第四次與女董事協會合作的這份女性治理白皮書如同往年，將台灣女性領導人因應 AI、地緣政治動盪、複合式人才，以及企業永續發展議題等策略觀點，並與安永全球的研究報告進行對比，分析台灣與國際的差異。