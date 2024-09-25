落實平權 第一銀行今獲頒新北市「友善家庭暨工作平等措施」優良企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 15:15

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第一銀行積極推動提升性別平權意識，今年度參加新北市政府舉辦之「友善家庭暨工作平等措施」評鑑，提出 3 項優於法令之友善措施，包含「增加產假天數」、「辦理員工暨眷屬家庭日及發給孕期交通津貼」、「增加人工好孕假」皆獲得評鑑通過，今（25) 日獲新北市政府頒發「友善家庭暨工作平等措施」優良企業，由第一銀行人力資源處處長李建興代表受獎。

自 2011 年起，第一銀行於「企業社會責任委員會」(現為永續發展委員會) 成立「員工照護」之專責組織，負責推動性別平等教育、建立女性友善工作環境，同時預防及處理員工性別歧視、職場霸凌等事件；為落實性別平等政策，積極推展相關措施，薪資待遇力行平等，以優於法令之假別實現員工照護，提供彈性工時，響應國家政策高額婚育補助，友善職場環境備受肯定。

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第一銀行董事長邱月琴為行內首位女性董事長，現任副總經理及總稽核 8 人中有 4 名亦為女性，是經營階層中的女力展現；在員工性別比例中，女性主管及員工占比均高於男性，女性主管平均薪資及薪酬亦略高於男性，顯見在性別平權努力有成。

此外，第一銀行響應國家少子女化政策，積極推動友善婚育，除提供結婚津貼外，2021 年 8 月更再次提高生育補助，第一胎 10 萬、第二胎起每胎 15 萬元，經統計自 2017 年實施生育補助以來，已補助超過千名新生兒，2023 年補助金額更超過 2500 萬元；另為體貼懷孕同仁上下班通勤辛勞，提供孕期交通津貼補助，如上下班有搭乘計程車需求最高補助每人 1 萬元。第一銀行還於 2023 年起開辦人工好孕假，女性同仁接受人工生育療程之侵入性治療者，每年得申請 2 日全薪假。

秉持「建構友善安全之幸福職場」的理念，第一銀行制定優於法令之孕育假別及育兒福利措施，提供全薪安胎假 44 天，2022 年 7 月更將產假、產檢假、陪產檢及陪產假分別提高為「產假 58 日 (含假日)、產檢假 8 日、陪產檢及陪產假 8 日」，對迎接新生兒的家庭無疑是最實際的照護；另外，為體恤同仁平日上班之辛勞，第一銀行持續於北、中、南舉辦員工家庭日 - 輕鬆 Fun 一下活動以提升親子互動、凝聚員工家庭向心力，進而紓解同仁身心壓力。