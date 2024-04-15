女力當家！屈臣氏任命史上首位女執行長 原營運總監倪文玲下月接任

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 09:57

香港首富李嘉誠旗下健康美容零售商屈臣氏集團上周末宣布，現任屈臣氏集團營運長暨亞洲和歐洲首席執行長倪文玲（Malina Ngai）將 5 月 1 日成為新任 CEO，屈臣氏正式迎來首位女性執行長倪文玲。

出生香港的倪文玲於 2000 年加入長和集團，隔年進入屈臣氏，期間對公司的轉型改革發揮重要的作用，最終成為新任 CEO，倪文玲擁有英國萊斯特大學工商管理碩士學位、愛爾蘭都柏林大學財務學碩士學位及澳大利亞坎培拉大學學士學位。

今年是倪文玲在長和集團及屈臣氏的第 24 年，此前受訪時曾用一句話總結自己的職業生涯感悟，做好準備，付出更大努力，在自己能有所作為的領域持續深耕。

倪文玲的職涯發展相當精采，在加入前身為和記黃埔的長和前，她曾作為香港運動員拿下亞運會划船銅牌，並在無線與亞視轉播奧運和亞運賽事，另外還曾做過市場策劃顧問公司客戶總監、香港康體發展局負責體育政策制定及推廣。

前集團總經理黎啟明曾如此評價倪文玲，稱她職務範疇廣泛，從最初的企業傳訊到國際採購、科技發展、銷售營運、市場營銷、大數據和永續發展等都發揮重要作用，展現其強大的適應能力、敏銳的策略洞察力和有效推動企業成長的能力。

黎啟明還透露集團下一步規劃稱，倪文玲接下來將負責訂定集團的願景及發展策略，持續拓展全球零售業務版圖。

這是屈臣氏一個月內二度傳出高層異動消息，屈臣氏上月中宣布任命陳志豪、聶薇為屈臣氏中國聯席董事總經理，原屈臣氏中國原執行長高宏達則將轉任為長江和記實業旗下瑪莉娜集團執行長。

值得一提的是，聶薇同樣是位鐵娘子，2018 年加入屈臣氏擔任市場總監，2021 年晉升為顧客成長總經理，2023 年開始接手採購部的工作，晉升神速。她不僅在企業微信創造 4300 萬消費者互動平台，開創屈臣氏雲店小程序 O+O 業務模式，並成功創立媒體零售業務 OptimO，奠定屈臣氏作為市場領先品牌的地位。

今年以來，屈臣氏接連公佈包括百佳超市董事總經理、Marionnaud 集團行政總裁及副總裁、中國區董事總經理、「易賞錢」董事總經理、集團總裁在內的 5 項高層任命，當中就有 4 位是女性主管。

除屈臣氏外，近期也有許多企業由女帥上任掌舵，例如百勝中國上周四 (11 日) 發布股東公開信宣布回饋股東，署名者正是百勝中國執行長屈翠容。

實現完美逆襲的還有海底撈的「最牛服務生」楊利娟，前年 3 月創辦人張勇卸任執行長後，從基層服務生做起的楊利娟正式調任 CEO。