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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為4.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.33元，其中最高估值0.35元，最低估值0.29元，預估目標價為4.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.35(0.35)0.530.6
最低值0.29(0.29)0.380.45
平均值0.32(0.32)0.420.52
中位數0.33(0.33)0.420.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值250.47億275.76億303.08億
最低值202.78億227.77億243.47億
平均值221.10億247.63億265.65億
中位數221.32億247.41億256.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.540.300.380.380.27
營業收入620.44億400.46億432.19億621.97億606.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBD

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