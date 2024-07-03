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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為4.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 00:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.34元，其中最高估值0.36元，最低估值0.31元，預估目標價為4.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.36(0.36)0.540.620.64
最低值0.31(0.31)0.40.470.64
平均值0.33(0.34)0.450.550.64
中位數0.34(0.34)0.440.560.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值246.15億275.86億304.65億302.16億
最低值209.66億233.25億251.71億302.16億
平均值232.30億258.75億281.24億302.16億
中位數240.01億263.15億284.89億302.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入620.44億400.46億432.19億621.97億606.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBD

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