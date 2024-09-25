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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：汽車地帶(AZO-US)EPS預估下修至157.64元，預估目標價為3,341.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對汽車地帶(AZO-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.35元下修至157.64元，其中最高估值175.43元，最低估值150.8元，預估目標價為3,341.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.43(168.9)189.54202.2216.59
最低值150.8(150.8)165.39179.93216.59
平均值160.17(162.47)179.24192.1216.59
中位數157.64(163.35)180192.78216.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值194.04億210.65億222.01億234.60億
最低值186.80億194.98億212.30億234.60億
平均值189.86億201.47億217.27億234.60億
中位數189.68億200.40億217.54億234.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS71.9395.19117.19132.36146.14
營業收入126.32億146.30億162.52億174.57億181.24億

詳細資訊請看美股內頁：
汽車地帶(AZO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAZO

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