鉅亨速報 - Factset 最新調查：汽車地帶(AZO-US)EPS預估下修至157.64元，預估目標價為3,341.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對汽車地帶(AZO-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.35元下修至157.64元，其中最高估值175.43元，最低估值150.8元，預估目標價為3,341.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.43(168.9)
|189.54
|202.2
|216.59
|最低值
|150.8(150.8)
|165.39
|179.93
|216.59
|平均值
|160.17(162.47)
|179.24
|192.1
|216.59
|中位數
|157.64(163.35)
|180
|192.78
|216.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|194.04億
|210.65億
|222.01億
|234.60億
|最低值
|186.80億
|194.98億
|212.30億
|234.60億
|平均值
|189.86億
|201.47億
|217.27億
|234.60億
|中位數
|189.68億
|200.40億
|217.54億
|234.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|71.93
|95.19
|117.19
|132.36
|146.14
|營業收入
|126.32億
|146.30億
|162.52億
|174.57億
|181.24億
詳細資訊請看美股內頁：
汽車地帶(AZO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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