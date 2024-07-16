鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為4.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.32元，其中最高估值0.36元，最低估值0.28元，預估目標價為4.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.36(0.36)
|0.54
|0.62
|0.64
|最低值
|0.28(0.28)
|0.35
|0.47
|0.64
|平均值
|0.33(0.33)
|0.44
|0.55
|0.64
|中位數
|0.32(0.34)
|0.43
|0.56
|0.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|246.15億
|275.86億
|304.65億
|302.16億
|最低值
|209.66億
|233.25億
|251.71億
|302.16億
|平均值
|228.00億
|254.52億
|278.31億
|302.16億
|中位數
|226.22億
|253.97億
|279.81億
|302.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|620.44億
|400.46億
|432.19億
|621.97億
|606.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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