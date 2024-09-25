「降息」30個基點！中國央行展開3,000億元1年期MLF操作

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-25 10:30

‌



中國人民銀行（央行）周二（24 日）預告的「降息」，周三來了！央行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣 3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，下調 30 個基點。

據《證券時報》報導，央行總裁潘功勝周二在國新辦記者會上宣布近期將降準、降息後，MLF 中標利率是第一個下行的市場化利率。

‌



潘功勝周二宣布，降低存款準備金率和政策利率，即 7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 調降至 1.5%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

潘功勝表示，在市場化利率調控機制下，政策利率調整將帶動各類市場基準利率調整。他預計本次政策利率調整之後，將帶動 MLF 利率調低大概 0.3 個百分點，預期貸款市場報價利率（LPR）、存款利率等也將隨之下行 0.2 到 0.25 個百分點。

專家指出，MLF 中標利率如期下行，體現了央行下調政策利率（公開市場 7 天期逆回購操作利率）對市場化利率的引導作用。MLF 利率下降，有助於壓低銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計 LPR、存款利率等也會隨之下行，有助於持續提振市場信心，帶動經濟穩定成長。

海通宏觀梁中華團隊認為，7 天逆回購利率作為主要政策利率，央行在 7 月下調 10 基點後，時隔兩月再度調降，而且幅度達到 20 基點，上次調整幅度超過 10 基點，還是在 2020 年疫情的時候，展現央行貨幣政策逆周期發力的決心。

展望未來，海通宏觀指出，央行仍會延續寬鬆周期。