法國總統：不對美中保護主義採取大膽行動 歐洲可能會滅亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 16:00

法國總統馬克宏周四（25 日）警告，如果歐洲不採取大膽行動，因應美國和中國的保護主義，歐洲可能面臨滅亡。

據美國《Politico》報導，馬克宏周四在巴黎索邦大學發表演講時表示，未來十年歐洲面臨被削弱和被降級的風險，歐洲的存亡「完全取決於我們的決定」。

馬克宏認為，歐洲死死抱住「早已過時」的國際遊戲規則，難以因應「日益咄咄逼人的大國」帶來的挑戰。

「生產基地在中國、把國防委託給美國、從俄羅斯取得能源，這個時代已經結束了，遊戲規則已經改變了。」他說。馬克宏指控美國和中國提出大規模補貼措施，未尊重全球貿易規則。

他直言：「無論我們和美國的聯盟有多牢固，我們都不會是他們的優先考量對象。」

馬克宏呼應了過去支持在美國和中國之間尋求第三條道路的呼籲，他表示歐洲在「與世界其他地區對話」時，必須表明「歐洲永遠不會成為美國的附庸」。

馬克宏呼籲加強歐洲防禦能力，並表示法國已將國防預算翻了一番。

馬克宏提出了「歐洲防禦倡議」，目的是在今後數月制定一項共同戰略。他說，此舉不是為了建立一支歐洲軍隊，而是為了「在歐洲各國軍隊之間建立戰略共識」。