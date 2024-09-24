凱基預期美國大選後台股三種情境 最怕川普敗選不認輸

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 19:44

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凱基投顧今 (24) 日指出，依歷史經驗顯示，膠著的美國總統大選選情，將使選前股市呈震盪整理格局，並預期選後台股將有三種情境，包括川普勝選 (先跌再漲)、川普敗選但不認輸 (大跌)，以及賀錦麗勝選 (大漲) 等。

台股過去一個月迎來多重變數，包括 8 月就業數據、蘋果 iPhone16 新機發布、美總統大選辯論、美國聯準會利率決策會議等，凱基投顧認為，台股關關難過關關過，尤其是美國聯準會決議降息 2 碼，卻巧妙表示 9 月的 2 碼主要是彌補 7 月該降未降的 1 碼，大幅消除市場對經濟步入衰退的擔憂，因此預期台股探底危機已解除。

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凱基依歷史經驗來看，美國總統大選膠著，將使大選前股市呈震盪整理格局，但基於看好大選後行情，建議投資人可提前在目前至 11 月 5 日開始進行中長期布局。

凱基進一步追蹤，1970 年代以來，美國聯準會啟動降息周期後的 9 次金融市場變化，股市漲跌互見，但若將當時經濟環境分為「未衰退」和「衰退」，「未衰退」下的降息對股市偏向正面，降息後的 1 個月、2 個月、3 個月、6 個月，股市平均報酬率分別達 1%、4%、7%、12%；反之，「衰退」下降息的股市平均報酬率則分別為 1%、0%、-6%、-7%，顯示市場最終反映是基本面的優劣。

凱基根據目前各項經濟數據，研判以「不衰退」機率為大，由此支撐未來半年台股以漲勢居多，惟現階段尚需面臨就業市場的放緩、美國總統大選的變數，預期年底前的主要難關只剩美國總統大選的不確定性。