美農機大廠強鹿擬將生產移往墨遭川普200%關稅威脅 盤後股價應聲挫1.7%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 08:42
美國共和黨總統候選人川普週一 (23 日) 表示，若農業拖拉機大廠強鹿(John Deere)(DE-US) 將生產轉移到墨西哥的工廠，將對其銷往美國產品徵收 200% 關稅。
《CNBC》報導，川普在賓州一場由保護美國倡議組織 (PAI) 舉辦的政策圓桌會議上表示，強鹿幾天前宣布將把大部分製造業務轉移到墨西哥，「我現在只是通知強鹿若是這樣做，我們將對你想銷往美國的所有產品徵收 200% 關稅。」川普已將關稅作為競選政見的關鍵焦點。
強鹿日前宣布打算將部分生產轉移到墨西哥的計畫，此舉將造成該公司位在愛荷華州工廠裁員。
對此川普說：「這傷害了我們的農民。這正在損害我們的製造業。」
擁有百年歷史的強鹿今年中旬也以營運成本飆升為由，宣布裁員逾 600 人，去年 10 月也曾裁員 225 人。
強鹿發言人則告訴《CNBC》，該公司官網有一個名為「強鹿對美國製造業的承諾」的頁面，當中宣傳強鹿對美國工廠和工人的投資，但也稱「為了使我們的美國工廠能承擔這些高附加價值的活動，有時必須將不太複雜的業務 (如駕駛室組裝) 轉移到其他地點」。
川普點名強鹿似乎是臨時興起的發言，而首度遭他點名的強鹿股價在盤後收跌 1.52%，一度跌深 1.7%。川普是在美股收盤後不久威脅強鹿勿將生產移往墨西哥。
這位前總統週一也向在墨西哥生產汽車的汽車製造商發出類似威脅。「我們將對那些進入美國的汽車徵收 100% 到 200% 的高額關稅，它們將不再具有競爭力，所以最好還是留在密西根州。」
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