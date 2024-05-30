鑫創電子攜手大猩猩科技 共同開發車載AI運算應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-30 18:10

工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 今 (30) 日宣布，與大猩猩科技集團 (Gorilla Technology Group)(GRRR-US) 達成策略夥伴關係，共同開發車載人工智慧運算相關技術與解決方案。

透過此次策略合作，鑫創電子的創新車載運算技術與大猩猩科技的綜合智慧城市管理和智慧影像分析平台結合，整合雙方的技術優勢，提高自動駕駛和高效能車隊管理的應用和解決方案，以滿足全球智慧城市快速發展的市場需求。

鑫創電子董事長許育瑞表示，鑫創電子擁有全球領先的車載運算技術，深耕智慧交通領域，大猩猩科技是影像分析和網路安全防護技術的人工智慧專家，將共同努力創造突破性進展、創造巨大價值，塑造智慧城市技術未來。

大猩猩科技董事長兼執行長 Jay Chandan 表示，全球汽車運算市場預計將從 2023 年的 5.65 億美元成長到 2025 年的 9.8 億美元，與鑫創電子的合作將為市場帶來無與倫比的效益。