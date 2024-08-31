鑫創電子8月營收將創高 逐月、逐季成長到年底

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-31 12:10

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工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 董事長許育瑞表示，隨著充電樁、邊緣 AI 等多個專案開始出貨，8 月營收將顯著彈升，且營收到年底將「月月高」，明年在歐洲鐵道專案挹注下，也會有不錯的成長動能。

法人看好，鑫創電子 8 月營收將改寫新高，且逐月、逐季走揚，後續可望再改寫單月、單季新高，全年營收也將創高，年增 1-2 成。累計鑫創電子前 7 月營收 3.29 億元，年減 0.5%。

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許育瑞說明，今年車用仍有機會成長 5-10%，傳統自動化控制領域看衰退，邊緣 AI 則成為第二成長引擎；目前鑫創電子營收佔比，車用佔約 6 成、邊緣 AI 約 35%、其餘為自動化及嵌入式等產品。

至於明年來看，許育瑞認為，邊緣 AI、車用都會延續成長，主要是歐洲鐵道 AI 異物偵測專案在今年 design-in 測試完成後，可望自明年第二季起陸續出貨，訂單動能至少有機會持續 2-3 年。