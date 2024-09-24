search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 新漢(8234)次交易(25)日除息1.2元，參考價51.6元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:05


新漢(8234-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為51.6元，相較今日收盤價52.80元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 52.80 1.2 2.27% 0.0
2023/09/25 50.7 3.0 5.92% 0.0
2022/08/25 33.8 1.0 2.96% 0.0
2021/09/28 23.7 0.8 3.38% 0.0
2020/09/09 24.2 0.8 3.31% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
新漢52.80.96%

延伸閱讀


Empty