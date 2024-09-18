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鉅亨速報

盤後速報 - 新漢(8234)下週(9月25日)除息1.2元，預估參考價51.2元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


新漢(8234-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(9月18日)收盤價52.40元計算，預估參考價為51.2元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

新漢(8234-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 52.40 1.2 2.29% 0.0
2023/09/25 50.7 3.0 5.92% 0.0
2022/08/25 33.8 1.0 2.96% 0.0
2021/09/28 23.7 0.8 3.38% 0.0
2020/09/09 24.2 0.8 3.31% 0.0

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新漢52.4-1.87%

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加權指數法興(售) 槓桿5.16

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