盤後速報 - 新漢(8234)下週(9月25日)除息1.2元，預估參考價51.2元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
新漢(8234-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(9月18日)收盤價52.40元計算，預估參考價為51.2元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
新漢(8234-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/25
|52.40
|1.2
|2.29%
|0.0
|2023/09/25
|50.7
|3.0
|5.92%
|0.0
|2022/08/25
|33.8
|1.0
|2.96%
|0.0
|2021/09/28
|23.7
|0.8
|3.38%
|0.0
|2020/09/09
|24.2
|0.8
|3.31%
|0.0
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