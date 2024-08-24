新新併中信金搶親、央行找34家銀行喝咖啡、台積電德國廠動土 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-24 11:30

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台新金與新光金周四 (22 日) 召開重訊記者會啟動合併，不過中信金殺出搶親，周五 (23 日) 宣布，預計以每股 14.55 元公開收購新光金股份，若以現金加計股票收購 51% 股權來計算，總斥資金額將達 1314 億元。為使房市降溫，央行周三 (21 日) 證實已找 34 家銀行喝咖啡；台積電德國廠周二 (20 日) 舉行動土典禮，以下為本週大事回顧：

台新金併購新光金換股比例折價 9% 合併後更名「台新新光金控」

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台新金與新光金周四 (22 日) 召開重訊記者會，宣布召開臨時董事會通過以台新金 0.6022 股換 1 股新光金，若以雙方停牌前收盤價計算，台新金 18.8 元、新光金 12.45 元，相當於台新金以折價約 9.07% 併購新光金，特別股則是 1 股換 1 股。

外界關注中信金擬採非合意併購方式公開收購新光金，對此，台新金控董事長吳東亮表示，先前有與辜家談過，兩家都是多年的交情，可惜能力有限沒有達成；台新金總經理林維俊也以「天邊的彩虹、桌邊的牛排」妙喻，強調中信金與新新併是兩起不同的案子。

中信金溢價 16% 公開收購新光金 現金 + 換股估斥資 1314 億元

中信金 (2891-TW) 周五 (23 日) 宣布，預計以每股 14.55 元公開收購新光金 (2888-TW) 股份，以新光金今天收盤價計算，相當於溢價 16.8%，總經理高麗雪表示，預計下周一、二就能送達金管會；若以現金加計股票收購 51% 股權來計算，總斥資金額將達 1314 億元。

總經理高麗雪親自說明董事會決議，通過申請公開收購新光金控股份，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股新台幣 14.55 元。中信金決議提高本案收購比例，上限從原 25% 提高為 51%，希望有機會一次取得新光金控過半股權。

罕見！央行主動證實已找 34 家銀行喝咖啡 降溫房市要求 9/6 前交報告

中央銀行周三 (21 日) 發布召開臨時記者會證實，已找多達 34 家銀行到行喝咖啡，由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度集中流向不動產貸款，並於 9 月 6 日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

台積電德國晶圓廠動土 歐盟批准通過 50 億歐元補貼計畫

根據外媒周二 (20 日) 報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在德國東部半導體重鎮德勒斯登 (Dresden) 設首座晶圓廠舉行動土典禮，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)、歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 均在典禮上發表演說，德國對台積電晶圓廠合資案 50 億歐元的補貼計畫同日也獲歐盟批准通過。

〈2024 自動化展〉AI 機器人仿真人組裝 120 種手工具 助英發提高生產效率

2024 台灣機器人與智慧自動化展 (TAIROS) 周三 (21 日) 登場，工研院、精密機械研發中心、金屬中心等三大法人單位，於專館展出 9 項最新機器人技術，其中，「高擬真仿人類雙手協作機器人」能以 AI 辨識工件樣式立即配對組裝程序，讓機器人模仿人類雙手靈活組裝超過 120 種手工具，提高生產效率，目前已與手工具界的隱形冠軍英發合作。

〈2024 自動化展〉新漢發表企業戰情室 GPT 實現下世代智慧工廠數位分析