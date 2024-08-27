宏碁發售全新 AI PC「Aspire 14」 瞄準創作、文書和遊戲多元用戶
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-27 19:42
電腦廠宏碁 (2353-TW) 今 (27) 日發表新款 Aspire 14 筆記型電腦，主打 AI 功能和多工處理能力，瞄準創作、文書和遊戲等多元需求的用戶群。
Aspire 14 筆記型電腦最引人注目的特點是特別設置的 Copilot 按鍵，用戶可一鍵啟動 Windows Copilot，輕鬆使用各種 AI 應用程式。這顯示宏碁正積極回應市場對 AI PC 日益增長的需求。
硬體配置方面，新款 Aspire 14 搭載 Intel 第 13 代 Core i5 處理器和 Nvidia RTX 2050 獨立顯卡，顯示宏碁意圖在 AI 運算能力和圖形處理性能上取得平衡。值得注意的是，該機型支持記憶體擴充至 24GB，為用戶未來升級預留空間。
宏碁還在 Aspire 14 整合了多項 AI 技術，包括視訊雜訊抑制技術和智能降噪功能，以提升遠距工作和線上會議的體驗。此外，AcerSense™應用程式允許用戶根據需求切換不同工作模式，體現了 AI 在電腦性能優化方面的應用。
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