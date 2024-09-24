中國央行今推多項重磅利多政策 專家：有助市場觸底 但仍有很大空間去槓桿

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 13:50

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中國央行、金融監管總局、證監會今 (24) 日推出多項政策，並預告降準 2 碼來支撐經濟成長，專家最新認為此舉有助市場觸底，但長期仍需更多財政支持，高盛(GS-US) 首席中國經濟學家 Hui Shan 此前也認為，中國政府仍有很大的空間可以去槓桿，然後進行財政寬鬆。

Hui Shan 上週二 (17 日) 在高盛播客節目《Goldman Sachs Exchanges》上表示，今年首季中國經濟成長 5.3%，比政府設定的 5% 左右成長目標要高，之後在 5 月宣佈一系列房地產去庫存、穩經濟的寬鬆政策，好的數據和政策寬鬆措施的結合讓市場興奮，且出口雖比預期好，但第二季經濟成長率仍放緩，因房市表現持續走疲。

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她指出，好的出口、壞的房地產，加上疲軟的消費，中國經濟成長率將離 5% 目標還有一定距離，高盛預估中國經濟今年成長率為 4.7%。

Hui Shan 認為，短期內，房市放緩、低迷的房地產行業將轉化為疲軟經濟，工作機會減少，收入成長走降及對未來更多的不確定性，這些都不利消費。此外，很多政府政策本來是為其他目的設計，卻無意對消費產生負面影響，如金融領域整頓，很多在金融領域工作的人被裁員或面臨大幅減薪，這將導致悲觀情緒和消費下降，再加上房市疲軟，消費恐因此加速走疲。

她並表示，中國房價還未觸底，最新數據持續看到房價呈現月減表現。所以，若房價下跌傳導到家庭資產負債表惡化，進而對消費產生負面情緒的話，這個過程還沒有完全體現出來，直到房價穩定為止。中國政府可做得更多，但可能是因為心態與過去經驗，擔心若放鬆太多，去槓桿化努力就白費了，另外則是認為政府的錢不應用來救助不負責任的房地產開發商。

Hui Shan 覺得，今天中國政策的約束很多是自加的，政府可能說，你看政府債務佔 GDP 的比例，中央和地方、明債和隱債加起來超過 100%，但她認為可超過 110% 或 120%。