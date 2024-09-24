中國央行懶人包 一文掌握總裁今天說了什麼！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 10:17

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中國國務院新聞辦公室周二（24 日）上午舉行記者會，中國人民銀行（央行）、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高品質發展有關情況，同時推出多項政策，加大貨幣政策調控強度，進一步支持經濟穩增長。

中國央行總裁潘功勝的發言要點如下：

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一、近期將下調存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25～0.5 個百分點。

二、將降低中央銀行政策利率，7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 降為 1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

三、將降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比率，具體是：

1、引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預估平均降幅大約在 0.5 個百分點左右。

2、全國層面二套房貸最低首付比重由 25% 調低到 15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比率。

四、延長兩項房地產金融政策文件的期限。此前央行和金融監管總局提出了金融 16 條和經營性物業貸款兩項階段性政策，兩項政策的有效期將從 2024 年 12 月 31 日延長到 2026 年的 12 月 31 日。

五、將支持收購建商存量土地。在將部分地方政府專項債券用於土地儲備基礎上，研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購建商土地，盤活存量用地，緩解建商的資金壓力。必要時央行可提供政策支持。