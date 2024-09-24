罕見！大摩降評報告出爐前兩天狂賣SK海力士 韓監管機關正審查可疑交易

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 11:33

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摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US)上周四 (19 日) 出具研究報告將南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士股票評等下調，造成後者股價當天一度暴跌逾 11%，終場仍收跌 6.1%，此事引發南韓監管部門的審核，因韓媒援引業內消息人士報導，大摩在發佈報告前曾大舉拋售 SK 海力士股票。

大摩上周多份報告引發晶片產業關注，並示警稱記憶體晶片業「寒冬將至」，高頻寬記憶體 (HBM) 供應過剩的困境可能即將上演。9 月 15 日，大摩下調 SK 海力士股票評等至「減持」，目標價也從 26 萬韓元直大砍逾半至 12 萬韓元。

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但根據韓媒報導，大摩在報告發布前兩天的 9 月 13 日針對 SK 海力士股票丟出約 101 萬股的賣單，規模比前一天增加約三倍且遠高於當天第二大賣家摩根大通的 50 萬股，市場人士稱一家券商單日拋售超過 100 萬股，實屬罕見。

大摩的拋售行為引起南韓監管部門注意，南韓金融監督院 (FSS) 正打算調查大摩對 SK 海力士的股票交易是否存在不公平行為，還將調查是否違反與此案相關的資本市場法律規定的義務。

南韓《資本市場法》禁止從研究報告完成之日起至向投資者公開發佈後 24 小時的區間內，買賣報告中提及證券來獲取私人收益。

南韓證交所已開始審查與交易相關的帳戶，若審查發現任何可疑交易，FSS 院將啟動後續調查。

但報導指出，FSS 在此次事件採取較慎重態度。雖然此次大額拋售訂單是透過大摩自己的經紀公司執行，但這一事實並不自動顯示存在不公平交易，因此 FSS 將首先集中查明參與交易的各方。