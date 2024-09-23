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鉅亨速報

盤中速報 - Celestia大漲8.49%，報5.81美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 23:35


Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.49%，最新價格5.81美元，總成交量達0.50億美元，總市值12.15億美元，目前市值排名第 41 名。

近 1 日最高價：5.85美元，近 1 日最低價：5.19美元，流通供給量：209,865,446。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+17.33%
  • 近 1 月：-10.25%
  • 近 3 月：-12.61%
  • 近 6 月：-60.13%
  • 今年以來：-61.97%

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