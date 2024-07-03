鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為22.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 00:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值1.88元，最低估值1.53元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.88(1.88)
|2.32
|2.59
|最低值
|1.53(1.53)
|2.01
|2.38
|平均值
|1.68(1.7)
|2.17
|2.45
|中位數
|1.66(1.69)
|2.19
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|27.34億
|32.77億
|36.29億
|最低值
|25.20億
|29.45億
|31.47億
|平均值
|26.37億
|30.59億
|33.36億
|中位數
|26.39億
|29.99億
|32.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|營業收入
|44.23億
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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