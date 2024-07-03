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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為22.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 00:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值1.88元，最低估值1.53元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.88(1.88)2.322.59
最低值1.53(1.53)2.012.38
平均值1.68(1.7)2.172.45
中位數1.66(1.69)2.192.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值27.34億32.77億36.29億
最低值25.20億29.45億31.47億
平均值26.37億30.59億33.36億
中位數26.39億29.99億32.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.392.161.921.46
營業收入44.23億36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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