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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.77元，其中最高估值1.96元，最低估值1.64元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.96(1.88)2.322.59
最低值1.64(1.5)2.062.27
平均值1.77(1.71)2.182.42
中位數1.77(1.72)2.162.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值27.70億32.35億36.48億
最低值25.69億29.22億30.92億
平均值26.74億30.60億33.37億
中位數26.85億29.80億33.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.392.161.921.46
營業收入44.23億36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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