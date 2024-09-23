中台資源下半年稼動率估將向上 全年營收及獲利可望獲突破

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 18:31

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全方位資源循環處理業者中台資源 (6923-TW) 即將於 25 日以每股 80 元上市掛牌交易，中台資源 2024 年 1-8 月營收已達 12.66 億元，逼近 2023 年全年營收的 12.72 億元，在 2024 年下半年的產能能利用率及營收提高的挹注之下，全年營收及獲利可望再獲突破，明年營運也樂觀看待。

同時，中台資源對一廠二期擴充產能，預計對一廠就可能固態廢棄物處理量能將擴增 40%。

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中台資源科技也是可寧衛 (8422-TW) 的重要轉投資事業之一，中台資源科技在 2024 年第二季營收 5.59 億元，毛利率 35.51%，季增 10.97 個百分點，年減 0.75 個百分點，稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元。中台資源科技 2024 年上半年營收 9.99 億元，毛利率爲 30.68%，年減 9.81 個百分點，稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台在 2024 年上半年合併營收 9.99 億元、年增 76%，業務占比各為土汙整治工程 占 42%，毛利率 20%、焚化處理占營收 37%，毛利率 30%、回收處理占 12%，毛利率 45%、銷售銅粉等占 9%，毛利率 40%，中台資源指出，2024 年上半年在四大業務營運都有顯著成長。下半年隨產能利用率的上揚，對獲利也有明顯挹注。

中台目前共有三座廠，中台一廠於 2019 年開始設廠、2022 年取得操作營運許可，主要針對電子、化工、醫療等等產業，爲近年全台單一最大民營事廢焚化與發電設施 (廢棄物代碼共 262 項)。中台資源已決議對一廠進行產能擴充，預計對一廠就可能固態廢棄物產能擴增 40%，擴充新增的產能預計在 2026 年進入正式營運。

中台在既有三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土壤污染的整治工程。

中台 2024 年 8 月營收爲 1.3 億元，月減 4.75%，年增 35.49%，累計 2024 年 1-8 月營收 11.36 億元，年增 70.68%。