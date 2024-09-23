最快下月又開罰！維持天價罰款約半個月後 傳歐盟將再控告Google搜尋壟斷

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-23 12:22

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全球搜尋引擎巨擘 Google(GOOGL-US) 可能再次面臨歐盟起訴，因最新報導指出，布魯塞爾當局正要求該公司必須迅速改變搜尋商業模式，讓對手服務能見度提高，否則將依據《數位市場法 (DMA)》最高處以全球年營收 10% 罰款，以及被勒令改變商業模式。Google 此前已因反壟斷法遭歐盟罰款 24 億歐元。

《彭博資訊》上周五 (20 日) 援引消息人士報導，Google 面臨歐盟最後通牒，若不能化解歐盟擔憂，迅速採取行動更加突出競爭對手的產品，將被處以巨額罰款。

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知情人士透露，歐盟初步調查結果可能在 10 月底之前發布，由於歐盟委員會高層人員即將進行改組，會議時間可能有所延後，Google 仍有時間去消除歐盟當局的擔憂，最終裁決將在明年 3 月底前出爐。Google 的律師跟歐盟執委會官員上周舉行了閉門會談，討論可能的解決方案。

《大力財經》報導，這將是 Google 在歐盟面臨的第四起反壟斷訴訟，此前三起案件已導致高達 82.5 億歐元罰金。Google 在歐盟的反壟斷問題一直備受關注，此次可能的新訴訟再次引發了人們對其市場行為的質疑。歐盟對 Google 的反壟斷監管態度堅決，反映了歐盟對於維護公平競爭市場環境的重視。

報導指出，對 Google 來說，如何應對歐盟的監管挑戰，解決反壟斷問題，將是其未來發展中的一個重要課題，同時也提醒其他科技公司，在市場競爭中要遵守法律法規，不得濫用市場支配地位，否則將面臨嚴厲的監管和處罰。

此前，歐盟法院 9 月 10 日也宣布維持下級法院裁罰 24 億歐元的判決。該判決始於 2017 年，當時歐盟執委會裁定 Google 在搜尋引擎中通過高排名展示自家購物服務，同時壓低競爭對手排名，違反了歐盟反壟斷法。24 億歐元罰金在當時創下反壟斷罰款紀錄。