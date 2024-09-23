重申不加入RCEP！印度商工部長：陸貿易行為不透明 盼成台製晶圓替代選項

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 16:38

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印度商工部部長 Piyush Goyal 最新表示，印度拒絕加入全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，並堅稱加入 RCEP 並不符合印度利益。RCEP 在 2020 年由 15 個亞太國家簽署，佔全球 GDP 的 30%，並於前年生效。

印度商業和工業部長皮尤什 · 戈亞爾 (Piyush Goyal) 週日 (22 日) 接受《CNBC》專訪時說：「印度不會加入 RCEP，因為它既未反映東協提出時的指導原則，且跟中國簽署自貿協定不符合印度利益。」

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RCEP 談判自 2013 年起開始進行談判，最初包括印度，但印度在 2019 年選擇不加入 RCEP，理由是尚未解決的「核心利益」問題。當時，印度沒有詳細說明未解決的核心利益是什麼。

Goyal 指出，當時中國已經與東協、日本和南韓簽訂了自貿協定，並稱「這不符合我們農民的利益，RCEP 未反映出我們中小型工業和部門的願望，從某種形式上講，它只不過是與中國的一項自貿協定。」

這位部長在談到中國時說道：「當你從國外角度來看，你不會意識到與不透明的經濟體競爭有多麼困難。當然，國內沒人願意與不透明的經濟體簽訂自貿協定，經濟上的做法非常不透明，貿易制度、政治制度、經濟跟管理方式與外國完全不同。」

Goyal 還指責中國利用 WTO 政策為自己謀利，向各個經濟體大量供應低價商品，而這些商品往往不符合品質標準。

此外，Goyal 在專訪中還提到印度的半導體戰略，並為印度成為台灣「China Plus One」半導體國家提出強有力的理由。「China Plus One」是一種供應鏈多元化策略，企業在保留或縮減中國業務的同時，將生產設施擴展到其他國家。