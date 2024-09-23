甫獲賽力斯入股！華為旗下智能汽車子公司引望年底前將獨立

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 08:54

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中國科技巨擘華為輪值董事長徐直軍近日首度公開談及旗下引望的發展戰略，將聚焦智慧座艙、智慧駕駛、智慧車控，將引望打造成一個由汽車業共同參與的電動化智慧化開放平台，把智慧帶入每一輛車。

他在提到上述三大「智慧」時表示，他在 2019 年 4 月首次提出華為要做新能源汽車的「增量部件供應商」，但對這一定位當時內部存在分歧，不過隨著智慧化興起，智慧座艙是華為的強項，我們把雷射雷達、毫米波雷達、鏡頭等感測器，計算平台、邊緣推理平台等集成為智駕系統，相當於給汽車配上了永不疲倦的智駕系統。 這就不再是幾百元的零件產品了。

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他還說，在智能駕駛方面，華為是業內唯一一家能做到從晶片，到硬體、操作系統、軟體、雲端訓練，「全擁有、全打通」的廠商，是華為作為資通訊 (ICT) 企業獨有優勢。

徐直軍還透露，目前引望累計投入研發成本 400 多億元，智慧駕駛軟體工程師達 4000 多人。最艱難的時期，我們一年虧損 80 多億元，但經過努力，今年華為車 BU 可以實現盈利。

今年 1 月，華為車 BU 正式成立智慧汽車子公司深圳引望智慧技術有限公司，引望將彙聚華為智慧汽車解決方案業務的眾多核心技術，主要業務包括智慧駕駛、智慧座艙、智慧車控、智慧車雲服務等。引望上月還獲得長安汽車 (000625-CN) 汽車旗下阿維塔科技、賽力斯兩家車廠相繼分別投資 115 億元入股，分別持有 10% 股權，另外 80% 股權由華為持有。

在賽力斯公佈擬 115 億元入股引望之公告中，華為車 BU 獨立計畫也首度曝光。根據當時公告，引望截至公告日尚未完成業務裝載，華為及引望擬在本次交易轉讓價款支付完畢前按交易雙方確定的裝載方案及原則完成實質裝載，裝載完成後引望將承接華為原有的智慧汽車解決方案核心業務，根據裝載方案及原則，華為擬向引望進行資產、人員、智慧財產權等裝載。

在最新的採訪中，徐直軍首次公開談及引望具體獨立時程表。「今年底希望把華為車 BU 所有資產、人員裝載到引望，實現引望獨立運作。第二批投資夥伴什麼時候進來，目前還沒有明確計劃。 希望引望成為一家股權多元化的獨立公司。 短期內，引望的合作夥伴數量將不設上限，引望將繼續對戰略合作夥伴開放股權。」

在合作夥伴的選擇上，徐直軍表示，使用引望產品和解決方案的車企將是優先考慮物件。 「引望引入的投資者必須是戰略投資者，而不是財務投資者。 引望與夥伴緊密結合在一起，實現風險共擔、利益共用。 運作上，引望也將恪守獨立的商業模式和交易模式，對所有的客戶平等對待。」

徐直軍認為，引望模式的存在，有利於車廠之間實現智慧化能力的共用，而華為車 BU 獨立為引望之後，不會帶來業務模式的變化，引望既獨立運作，又將得到華為長期的支援。新公司將繼續使用兩大核心品牌乾崑智駕及鴻蒙座艙，與合作夥伴一起，引領汽車產業智慧化的下半場。

徐直軍指出，引望開放股權後，「華為不造車」的原則將更堅定，若華為造車，只能是華為品牌車，充其量就像華為手機一樣，市佔率約 10% 到 20%，但做了以後，引望就只能為自己服務了，說不定還要建汽車製造廠，對於中國汽車產業來說，無異於重複建設。