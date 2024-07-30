集保結算所深化AI應用 採加法模式成立專案小組
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 12:32
集保結算所持續本於「取之於社會、用之於社會」的理念，深植「互利共生」的企業文化，擴大 AI 創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，彰顯普惠金融新價值，採加法模式成立 AI 專案小組，並透過專家協同及員工賦能來深化 AI 應用，提高核心業務效能，以服務更廣大投資人。
為探索未來業務動能，集保結算所近日也邀請友達 (2409-TW) 董事長彭双浪、知識力科技公司執行長曲建仲及萬達人工智慧科技公司董事長林均達舉行專題演講。會後也由專家與集保主管進行 AI 應用的雙向對談，藉由團隊腦力激盪，擘劃公司未來業務亮點，增進企業永續成長動能。
彭双浪演講主題為「以逆風破浪千億 CEO 的斜槓人生」，分享「從錢多的花不完，到債多的還不完」、「以精神面、組織面、文化面、策略面四大關鍵轉敗為勝」、「領導者決心、器度、膽識及風範逆境領導自我修鍊」，以領導者兼具街頭藝人、專業經理人及科技農夫之管理哲學，帶領企業多面向創造新價值。
知識力科技公司執行長曲建仲則以「從區塊鏈的原理談資產代幣化的可行性」為主題，以深入淺出的方式介紹區塊鏈原理與市場發展潮流，並提供 AI 在企業中提高員工賦能、優化工作分配、AI 智能科技驅動及持續創新與應用。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇