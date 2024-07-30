集保結算所深化AI應用 採加法模式成立專案小組

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 12:32

集保結算所持續本於「取之於社會、用之於社會」的理念，深植「互利共生」的企業文化，擴大 AI 創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，彰顯普惠金融新價值，採加法模式成立 AI 專案小組，並透過專家協同及員工賦能來深化 AI 應用，提高核心業務效能，以服務更廣大投資人。

彭双浪演講主題為「以逆風破浪千億 CEO 的斜槓人生」，分享「從錢多的花不完，到債多的還不完」、「以精神面、組織面、文化面、策略面四大關鍵轉敗為勝」、「領導者決心、器度、膽識及風範逆境領導自我修鍊」，以領導者兼具街頭藝人、專業經理人及科技農夫之管理哲學，帶領企業多面向創造新價值。