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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.37元，預估目標價為1150元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.69元下修至12.37元，其中最高估值15.1元，最低估值10.35元，預估目標價為1150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.1(15.1)27.5341.26
最低值10.35(10.35)16.4622.62
平均值12.44(12.56)20.232.37
中位數12.37(12.69)20.2633.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,078,0202,770,3703,792,220
最低值1,762,1002,242,0002,804,000
平均值1,908,7202,504,3403,330,260
中位數1,885,0002,530,0003,394,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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