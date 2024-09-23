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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.9元，預估目標價為116元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 08:11


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.94元下修至6.9元，其中最高估值7.24元，最低估值6.87元，預估目標價為116元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.24(7.5)7.427.73
最低值6.87(6.87)7.117.73
平均值6.97(7.04)7.267.73
中位數6.9(6.94)7.237.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值25,648,00027,677,00028,801,000
最低值24,885,00026,309,00028,801,000
平均值25,360,29027,158,40028,801,000
中位數25,484,00027,206,00028,801,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.13.641.161.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,858,80621,282,60618,380,29517,322,986

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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